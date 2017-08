La Spartan Race busca voluntaris per a la cita a Encamp

L'organtizació ha obert el termini d'inscripció i qui vulgui participar-hi ha de ser major d'edat i "tenir ganes de treballar amb un gran equip de professionals"

Actualitzada 23/08/2017 a les 13:25

La Spartan Race busca voluntaris per al Campionat dʼEuropa i, per aquest motiu, s'han obert ja les inscripcions per poder col·laborar en aquesta cursa dʼobstacles que se celebrarà els pròxims 16 i 17 de setembre a Encamp.



Quan encara queden tres setmanes per a lʼesdeveniment i amb una xifra de 4.000 inscrits fins ara, les exigències de lʼesdeveniment requereixen a lʼorganització comptar amb un bon nombre de voluntaris perquè la cursa esdevingui un èxit.



És per aquest motiu que des de Spartan Race i des del comú dʼEncamp es fa una crida a totes aquelles persones que vulguin formar part de lʼequip de voluntaris de l'esdeveniment, una oportunitat, destaquen des de la corporació comunal "per aprendre com funciona la millor cursa dʼobstacles del món des de dins i a la vegada gaudir dʼuna gran experiència personal i professional, i de fer noves amistats".



Lʼúnic requisit per ser voluntari és ser major dʼedat i "tenir ganes de treballar amb un gran equip de professionals". A més, totes les persones rebran una samarreta de voluntari, menjar i beguda els dies de participació i una inscripció gratuïta a la cursa dʼobstacles que es triï.



Tots els interessats es poden informar i fer la inscripció a través del web www.spartanrace.es o bé posant-se en contacte amb lʼorganització a través de lʼadreça electrònica voluntarios@spartanraceurope.com.