El Barça reclama a Neymar una gran quantia de diners

Van interposar una demanda laboral contra el jugador el dia 11 d’agost

L’actual directiva del Futbol Club Barcelona està acostumada des dels inicis del mandat a passar pels jutjats per diverses raons extraesportives i ara s’ha obert un nou serial –o meló– després de l’arribada de l’exculer Neymar Júnior al París Saint Germain per 222 milions d’euros (la clàusula de rescissió). El Barça va fer ahir oficial un comunicat en el qual va explicar que reclama a l’extrem brasiler “la quantitat ja liquidada corresponent a la prima de renovació per incompliment de contracte, a més de 8,5 milions en concepte de danys i perjudicis i un 10% adicional en concepte de mora”.

