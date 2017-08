L'Encamp, centrat a Suècia

El conjunt que dirigeix Lluís Cruz aterra a primera hora del matí a terres sueques i demà al vespre encetarà la primera fase prèvia de la UEFA Futsal Cup

El Futbol Club Encamp de futbol sala arriba a primera hora d’aquest mateix matí en avió a la localitat sueca d’Uddevalla via Frankfurt (Alemanya) per afrontar demà, a dos quarts de vuit del vespre, la primera fase prèvia de la UEFA Futsal Cup davant el conjunt amfitrió, l’Uddevalla. L’equip encampadà torna d’aquesta manera per segon any consecutiu a la màxima competició europea com a campió de la primera divisió andorrana. Demà passat a les cinc de la tarda, els homes de l’experimentat entrenador Lluís Cruz es veuran les cares amb el Regensburg alemany i dissabte (14.00 hores) competiran contra el