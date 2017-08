L'FC Andorra s'emporta el Memorial Jordi Lamelas a pilota aturada

Actualitzada 21/08/2017 a les 07:24

El Futbol Club Andorra del nou entrenador barceloní, Marc Castellsagué, va superar ahir per dos gols a zero el Tic Tapa Sant Julià en l’enfrontament corresponent al Memorial Jordi Lamelas. El conjunt de primera catalana es va plantar a la gespa del camp de la Prada de Moles (Encamp) a les sis de la tarda després d’haver afrontat el dia anterior el primer partit de pretemporada contra la Unió Esportiva Engordany en el que els homes de Castellsagué van golejar per cinc a zero. Els golejadors davant el Tic Tapa de la primera divisió andorrana van ser els internacionals, amb el Principat Ludovic Clemente Ludo de falta directa i Cristian Martínez de penal. Les jugades a pilota aturada van donar els seus fruits en un duel que va estar igualat i es va decantar per la qualitat individual dels protagonistes. El president de l’FC Andorra, Albert Ferré, va explicar que “el domini del xoc ha estat força equilibrat. Estem encantats amb el Marc i de moment tot està anat a la perfecció”.