Els blaugrana completen un partit discret davant el Reial Betis al Camp Nou

El Barça de Valverde venç oficialment El davanter argentí Leo Messi en el moment del primer gol del partit.

Actualitzada 21/08/2017 a les 07:21

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona va superar ahir per dos gols a zero el Reial Betis en l’estrena a la lliga espanyola del conjunt dirigit per Ernesto Valverde, i així va acumular el novè any consecutiu vencent en el primer xoc de la competició domèstica. El matx va començar amb un emotiu minut de silenci i els futbolistes locals van competir amb el nom de Barcelona a la samarreta, en homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes de Catalunya. Els blaugrana no van poder vèncer el Reial Madrid en cap dels dos partits de la Supercopa d’Espanya, i contra els bètics van assolir la primera victòria en enfrontament oficial. Una bona jugada a prop de la zona dreta de l’àrea gran, dissenyada per l’extrem Gerard Deulofeu, va finalitzar amb la pilota dins de la porteria d’Antonio Adán. El de Riudarenes va centrar ras i amb violència a l’interior de la petita i el defensor visitant Alin Tosca va tocar el mínim per fer-se l’autogol al 36 de la primera meitat. Tres minuts més tard, els de Valverde van conduir un bon contracop que va culminar l’aquest curs migcampista Sergi Roberto, a passada de Deulo. Messi, que no va tenir com a soci el lesionat Luis Suárez, es va quedar sense veure porta i va estavellar tres pilotes al pal. Al tancament d’aquesta edició jugava el Madrid.