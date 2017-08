Cardelús cau al Warm-Up i haurà de passar pel quiròfan

Es fractura el dit petit de la mà i el cinquè metatarsià del peu dret

El pilot de motociclisme andorrà Xavi Cardelús va acabar de confirmar ahir al matí que el circuit germànic de Lausitzring no està fet perquè ell hi rodi. Cardelús va tancar el cap de setmana amb una fatídica caiguda ahir al Warm-Up que no li va permetre disputar la novena cursa del Campionat del Món de Supersport i amb conseqüències força negatives, ja que haurà de passar pel quiròfan. El corredor del país, a la sortida d’un revolt, va perdre el control de l’MV Agusta de l’equip Race Department ATK 25 en obrir gas i va anar a terra i posteriorment