“Si m'escullen, estic ben capacitat per ser el nou capità”

El ‘gegant’ serbi de 33 anys està preparat per començar la seva segona etapa al Principat sota les ordres de Joan Peñarroya, qui podria donar-li la ‘missió’ d’encarregar-se de la unió del nou grup

El pivot del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Oliver Stevic, afronta la seva segona temporada al Principat amb la mateixa il·lusió que el primer dia que va aterrar als Pirineus. Després d’haver renovat aquest estiu per un any el seu contracte espera poder-ho tornar a fer al final del 2018 i estar així vinculat durant el màxim de temps possible amb l’entitat tricolor. El serbi de 33 anys, amb una contrastada experiència al bàsquet europeu, promet molta feina i tant de bo èxits en un curs en el que podria adquirir un nou rol dins del vestidor.



Com li han anat les