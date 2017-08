La palista Mònica Dòria acaba setena d'Europa en categoria júnior

Actualitzada 20/08/2017 a les 07:26

La jove palista andorrana Mònica Dòria va finalitzar ahir en setena posició al Campionat Europeu Júnior en la categoria de caiac. L’esportista va realitzar un certamen immaculat després de superar totes les proves de classificació sense despentinar-se massa. Al matí va passar a la final en adjudicar-se una vuitena plaça marcada per les penalitzacions, mentre que a la gran cita va aconseguir millorar un lloc respecte a la prova anterior. Dòria va acabar a deu segons de la primera classificada, Laia Sorribes, de Ponts. La del Principat no es va poder penjar cap medalla, però avui podria fer-ho en la modalitat de canoa, sempre que qualli unes bones semifinals a partir de les dotze del migdia i conseqüentment es classifiqui per a la final. Laura Pellicer també ha estat representant el país, però amb menys resultats.