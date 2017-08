El resident Dan Martin signa 2 anys amb el Team Emirates

El ciclista irlandès deixa el Quick-Step, on militava des del 2016

Redacció Andorra la Vella

El resident al Principat Dan Martin, de 30 anys, va ser presentat ahir com a nou ciclista de la UAE Team Emirates. L’esportista nascut a Irlanda, que va finalitzar en sisena posició a la general del Tour de França d’enguany, va deixar d’aquesta manera el conjunt Quick-Step, on militava des de l’any 2016, i a partir de la temporada 2018 encetarà una nova aventura de dos anys amb l’entitat del Golf que dirigeix l’italià Giuseppe Saronni. “No podia rebutjar aquesta oportunitat d’unir-me a un grup ambiciós recolzat per marques mundialment reconegudes”, va declarar Martin en el seu dia, al que hi va afegir que “m’han ofert la millor plataforma possible per arribar al meu màxim de potencial”. De la seva part, el team manager de l’Emirates, Carlo Saronni, va explicar sobre la incorporació que “ens estem movent per portar atletes de qualitat i motivats”.

D’altra banda, avui s’inicia la Vuelta a Espanya amb la primera etapa, que constarà d’una contrarellotge per equips de 13,7 quilòmetres que començarà a la ciutat francesa de Nimes i finalitzarà a la mateixa. El corredor amb residència al Principat i també de la UAE Team Emirates, Rui Costa, serà un dels participants de casa a tenir en compte.