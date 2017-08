El Liverpool diu no a una oferta culer per Coutinho

Actualitzada 19/08/2017 a les 07:13

Redacció Liverpool

El Liverpool de la Premier League va rebutjar ahir una nova oferta del Futbol Club Barcelona de 125 milions d’euros per fer-se amb els serveis del migcampista Philippe Coutinho, segons va informar Goal. Els directius del Barça van explicar el dia de la presentació de Paulinho que estaven certament interessats en el brasiler i també en l’extrem del Dortmund Ousmane Dembélé, però tal com va apuntar el mitjà, haurien d’oferir una quantitat propera als 150 milions. Quant a la possible arribada de Dembélé, malgrat que segueix en rebel·lia, l’operació porta dies estancada i la direcció alemanya no dona el seu braç a torçar.