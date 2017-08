Cardelús cau als primers lliures i als segons roda poc

Actualitzada 19/08/2017 a les 07:15

Redacció Lausitz

El pilot de motociclisme andor­rà Xavi Cardelús va encetar ahir els primers entrenaments lliures al circuit alemany de Lausitzring amb una caiguda a la sessió del matí mentre després de quatre voltes rodava entre els 20 primers. A la jornada de la tarda no va poder córrer tot el que tenia programat, arran de la pluja. La novena cursa del Campionat del Món de Supersport se celebrarà demà a les dues de la tarda, i avui realitzarà les proves classificatòries de sortida per a la cita. “No hem tingut un bon dia, només he completat 12 voltes quan la majoria de corredors n’han dut a terme unes 35 i no he pogut adaptar-me al recorregut amb rapidesa”, va lamentar Cardelús quan va finalitzar.