Luis Suárez estarà un mes de baixa i Gerard Piqué és dubte en el debut de lliga

Paulinho diu estar preparat per al repte El nou fitxatge del Barça, Paulinho Bezerra, al Camp Nou ahir durant la presentació atenent els petits.

Actualitzada 18/08/2017 a les 07:11

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona va presentar ahir de manera oficial el migcampista brasiler Paulinho Bezerra. Quan va sonar el seu nom durant el mercat de fitxatges estival la majoria de culers no van aprovar el seu aterratge al Camp Nou, degut als 29 anys i la procedència de la lliga xina, però finalment Paulinho vestirà de blaugrana durant les quatre properes temporades i tindrà una clàusula de rescissió certament elevada. El futbolista, per qui el Barça va pagar al Guangzhou Evergrande una quantitat de 40 milions d’euros, va trepitjar per primera vegada la gespa de la que serà la seva nova casa, sota la mirada de nombrosos turistes curiosos i algun aficionat, mentre que posteriorment va oferir una roda de premsa, juntament amb el president Bartomeu i altres membres importants de la junta directiva barcelonista.

“És un somni fet realitat i estic preparat per jugar aquí”, va declarar l’esportista, que hi va afegir que “prometo treball i esforç, em dedicaré a fons a ajudar els meus nous companys”. Pel que fa a l’estil i objectius va sentenciar que “l’equip en té un i estic convençut que puc encaixar. No m’agrada parlar de valors per parlar, prefereixo demostrar-ho amb fets. Vull guanyar títols i jugaré amb humilitat”. La Supercopa d’Espanya que va aixecar el Reial Madrid la matinada d’ahir després de vèncer l’FC Barcelona per 2 a 0 (global de 5 a 1) va refermar el fantàstic moment dels blancs i va deixar dos lesionats a la plantilla que dirigeix Ernesto Valverde. El davanter Luis Suárez es perdrà el primer mes de competició de lliga degut a un traumatisme al genoll dret i el defensa central Gerard Piqué és dubte pel debut de diumenge contra el Reial Betis.