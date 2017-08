Jaime Fernández ja és tricolor

El MoraBanc Andorra fa oficial la incorporació del base madrileny pels tres propers cursos

Actualitzada 18/08/2017 a les 16:59

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra ha fet oficial fa uns instants la darrera incorporació per afrontar la temporada 2017-2018. El serial estival per excel·lència de la lliga Endesa arriba definitivament al seu final i el base madrileny de 24 anys Jaime Fernández signa per tres campanyes amb l'entitat tricolor, tal i com avança aquest matí el Diari.



L'ex-jugador i ex-capità ja del Movistar Estudiantes aterra al Principat amb una experiència de set cursos a l'ACB i va entrar aquest estiu a la prellista de la selecció espanyola per disputar l'Eurobasket que comença a final d'agost.



Fernández es troba al país i està a disposició de l'entrenador egarenc Joan Peñarroya per encetar la pretemporada que comença aquesta mateixa tarda al Poliesportiu d'Andorra amb el primer entrenament. El director general del club andorrà, Francesc Solana, explica que “tant nosaltres, com el jugador, com l'Estudiantes hem hagut de posar de la nostra part perquè l'operació es pogués portar a bon port”.