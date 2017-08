Grandvalira no tornarà a acollir el Mundial Júnior

Actualitzada 17/08/2017 a les 07:12

Redacció Encamp

El domini esquiable Grandvalira no tornarà a acollir el Freeride Junior World Tour el 2018, després que aquest 2017 expirés el contracte de tres anys que van signar ambdues parts en el seu moment. Tot i que el 24 de gener d’enguany, el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Tor­reño va explicar en la presentació de l’esdeveniment esportiu que estaven mantenint converses amb els organitzadors per mirar d’allargar la vinculació i donar així continuïtat i que la repercussió mediàtica i econòmica era molt important (aproximadament uns 800.000 euros en retorn publicitari), doncs finalment han decidit que no serà així. En qualsevol cas, els millors especialistes de freeride del món de menys de 19 anys no visitaran el Principat per mostrar les seves habilitats.