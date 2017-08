Apel·lació manté el càstig de 5 partits a Ronaldo, que ho considera “una persecució”

Actualitzada 17/08/2017 a les 07:11

Redacció Madrid

El comitè d’apel·lació de la Reial Federació Espanyola de Futbol va desestimar ahir a la tarda de manera oficial el recurs que va presentar el Reial Madrid per la segona targeta groga que va veure Cristiano Ronaldo al Camp Nou en el partit d’anada de la Supercopa d’Espanya, diumenge passat. Per aquest motiu, el davanter portuguès haurà d’acatar la sanció mínima que li van imposar, després de simular penal, segons el col·legiat del País Basc Ricardo de Burgos Bengoetxea, i posteriorment empènyer-lo lleugerament. Ronaldo va voler dir la seva a les xarxes socials i va assegurar que el càstig és “exagerat i ridícul, d’això se’n diu una persecució”.

En el tancament d’aquesta edició encara no havia començat el matx de tornada d’ahir de la Supercopa entre el Madrid i l’FC Barcelona al Santiago Bernabéu, un xoc en el qual el lusità ja no hi va ser. El de Madeira es perdrà també l’inici de la lliga espanyola a Riazor aquest diumenge davant el Deportivo i reapareixerà la jornada 5, a casa contra el Reial Betis.