Mikel Landa serà la nova cara principal del Movistar

El ciclista del País Basc de 27 anys Mikel Landa correrà a les files del Movistar Team durant les pròximes dues temporades. El conjunt espanyol ho va anunciar ahir de manera oficial i d’aquesta manera Landa va posar punt final a la seva etapa de dos anys amb el Team Sky, on va quedar relegat a un segon pla, degut a l’hegemonia de Chris Froome, tot i que en alguna ocasió va posar en dubte els galons del recentment campió del Tour de França. L’esportista ja va dir el 17 de juliol que no volia ser segon, per la qual