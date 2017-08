El MoraBanc 'passa llista' amb les revisions mèdiques

Avui és el torn de jugadors del segon equip i demà i passat del primer

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra avui comença a passar llista amb les revisions mèdiques. Les vacances d’estiu s’han acabat pels jugadors i els toca tornar a posar-se la granota de treball per afrontar amb garanties la propera exigent i ambiciosa temporada, on s’haurà de donar la talla a l’hora de combinar la Lliga Endesa i l’Eurocup. El primer torn de reconeixements mèdics l’obriran els integrants del MoraBanc B de la lliga EBA amb homes com Nikola Maric o Víctor Aguilar, mentre que demà i passat els passaran Andrew Albicy, David Jelínek, Guille Colom, David Walker, Beqa Burjanadze (encara tocat) i