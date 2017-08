Amistós motivador

La selecció andorrana té per davant el repte de no perdre avui amb el Qatar i mantenir així la ratxa de les últimes cites

La selecció andorrana s’enfronta al Qatar a les set de la tarda en un partit amistós de preparació per als pròxims complicats duels de fase de classificació per al Mundial de Rússia del 2018 davant Suïssa i les illes Fèroe. El matx es disputarà a la ciutat esportiva del combinat nacional d’Anglaterra, coneguda amb el nom de Saint George’s Park. L’expedició andor­rana, liderada pel seleccionador Koldo Álvarez, va arribar ahir a la localitat anglesa de Burton upon Trent i va poder realitzar el primer entrenament en terres britàniques, concretament a Champneys Springs. Serà avui, però, quan els 18 futbolistes tricolors