Test dificultós

Cristian España finalitza en 14a posició la cursa de resistència preparatòria per al Dakar, marcada per la pluja i el fang

L’equip Archled, format per Cristian España i els corredors espa­nyols Dani Oliveras i Marc Solà, a bord d’una KTM de 450 centímetres cúbics, va finalitzar ahir en 14a posició les 12 Hores de la Chinelle, celebrada a Bèlgica. La cursa va començar la mitjanit de dissabte a ahir i la duresa de la prova es va veure incrementada per les condicions meteorològiques, ja que durant tota la tarda de dissabte i fins la matinada no va parar de ploure i la pista va quedar totalment enfangada.

L’Archled de Cristian España va començar en 15a posició després dels qualificatoris fets a la