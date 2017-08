El MoraBanc Andorra coneixerà avui el nou calendari

Actualitzada 14/08/2017 a les 07:10

Després de la inscripció a última hora del Reial Betis Energía Plus per a la propera Lliga ACB i l’ampliació a 18 equips, l’associació va anunciar que avui es farà públic el calendari de competició. El MoraBanc Andorra coneixerà els rivals per a les 34 jornades, que aniran des del 30 de setembre i fins al 24 de maig.Per altra banda, l’equip tornarà a la feina aquesta setmana. Dimecres serà el torn de les revisions mèdiques, mentre que divendres els jugadors faran el primer entrenament. El primer duel de pretemporada serà el 2 de setembre contra el Montakit Fuenlabrada.