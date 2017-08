Dovizioso guanya i Màrquez és més líder

L’italià supera el català després d’un gran duel i Dani Pedrosa tanca el podi

14/08/2017

Spielberg

Andrea Dovizioso va guanyar ahir la cursa del Gran Premi d’Àustria de MotoGP després de protagonitzar un apassionant duel amb Marc Màrquez que va decidir la carrera a l’últim revolt, mentre que Dani Pedrosa va ocupar l’últim esglaó del podi. El primer a atacar va ser el resident Jorge Lorenzo, que va poder agafar un segon i mig de marge respecte als seus perseguidors fins que els pneumàtics tous van dir prou i van perdre eficàcia.

El cap de cursa va passar a estar format per sis pilots, fins que Màrquez va endurir el ritme i només el va poder seguir Dovizioso. El català va liderar la prova fins que va agafar malament un revolt i l’italià va aprofitar-ho per situar-se en primera posició. Els dos cor­redors s’anaven avançant mútuament. Dovizioso va arribar per davant a l’últim revolt i va veure com Màrquez li prenia la cartera, però l’italià va sortir millor del darrer revolt i va poder superar el pilot català per un estret marge de 176 mil·lèsimes.

Amb aquests resultats, Marc Màrquez fa una mica més gran la diferència al capdavant del Mundial de MotoGP gràcies a la sisena plaça del resident de Yamaha Maverick Viñales. Ara el corredor de Cervera té 16 punts de marge respecte a Andrea Dovizioso i 24 més que Viñales.

Pel que fa a la categoria intermèdia, de Moto2, el triomf final va ser per a l’italià Franco Morbidelli, que va guanyar per davant d’Àlex Màrquez i el suís Thomas Luthi. Morbidelli segueix encapçalant la classificació provisional del Mundial amb 207 punts, pels 181 de Luthi i els 153 de Màrquez. Mentre que a la cursa de Moto3 el triomfador va ser el mallorquí Joan Mir, que es va imposar amb autoritat a Philipp Oettl i el seu compatriota Jorge Martín. Els mals resultats de Romano Fenati i Aron Canet fan que Mir tingui els dos perseguidors pel títol mundial de Moto3 a 64 i 78 punts, respectivament, quan queden set curses per acabar.