Més de 400 persones participen a la primera edició dels X Runners de la Massana

La primera edició dels X Runners de la Massana va aplegar ahir més de 400 participants en el que va ser un èxit per als organitzadors. Mai abans s’havia fet al país una cursa com aquesta, que transcorria quasi en la totalitat dins del riu i que unia els quatre quilòmetres que separen el Prat del Colat i Arinsal, amb un desnivell positiu de 300 metres i una quarantena d’obstacles tant naturals com artificials. No tan sols hi va haver força presència de gent pel que fa a corredors, sinó que també es va congregar públic al recorregut i a