Cristian España va per a totes a les 12 Hores de la Chinelle

La cursa començarà la propera mitjanit i combina enduro i motocròs

Cristian España afronta amb motivació les 12 Hores de la Chinelle que disputa a Bèlgica, i on farà equip amb Dani Oliveras i Marc Solà a l’escuderia Arch Led. L’andorrà ja va participar a l’anterior edició d’aquesta cursa, però es va veure perjudicat per problemes a la moto, i va admetre que “hi vaig amb ganes de fer una bona cursa, i estic molt motivat i amb moltes ganes de competir”. A més, va afegir que “el recorregut és semblant al de l’any passat combinant zones ràpides de tipus enduro i motocròs”. España no serà l’únic participant del país, ja