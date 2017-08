S'amplien a 100 els equips per al Ral·li d'Andorra històric

El 46è Ral·li d’Andorra històric ha estat els últims anys un atractiu per a molts del amants dels vehicles antics i la competició. Prova d’això és la rapidesa amb la qual se solen esgotar les inscripcions. Fa un mes es va arribar al màxim de 90 equips, quan encara restaven dos mesos per a la celebració de la prova, que és el cap de setmana del 16 i 17 de setembre.

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va anunciar ahir una ampliació de10 places més i finalment s’ha arribat als 100 equips participants, assumint la capacitat màxima possible per “mantenir els estàndards de