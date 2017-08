Nou gir a la lliga ACB

L'assemblea General de l'ACB ha decidit inscriure al Betis a la lliga 2017-18 i s'haurà de refer el calendari

Actualitzada 11/08/2017 a les 17:04

L'Assemblea General de l'ACB S'ha reunit avui per debatre la readmissió del Betis, després del seu descens esportiu. Una sentència judicial del jutjat de Barcelona instava a l'Associació de Clubs de Bàsquet a donar de manera immediata una invitació al club sevillà per ocupar la plaça de divuitè equip.



Aquesta inscripció, com ha deixat clar l'ACB, és "cautelar i provisional", i per seguir les mesures dictades per la justícia després que el club hagi acreditat el compliment de les condicions necessàries per jugar a la lliga ACB.



Amb aquesta inclusió, L'ACB ha fet públic que establirà un nou calendari provisional de competició tenint en compte la presència de divuit equips i no pas de disset, com marcava el calendari actual. Malgrat aquesta variació, les dates de cada jornada es mantindran.