El Barça topa amb els preus del mercat

El Dortmund comunica a borsa que rebutja la proposta blaugrana per Dembélé

Actualitzada 11/08/2017 a les 07:13

Redacció Barcelona

Després de la venda de Neymar per 222 milions d’euros, l’FC Barcelona està tenint problemes per contractar futbolistes per substituir el brasiler a causa de les altes pretensions econòmiques dels altres clubs. Un dels objectius dels de Valverde és el jugador del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé, però el club borusser va emetre ahir un comunicat per rebutjar l’oferta presentada pel club català d’uns 70 milions d’euros. “Els representants de l’FC Barcelona han presentat una oferta que no es cor­respon amb l’extraordinari rendiment i valor del jugador”, deia el text amb què van informar la borsa de Frankfurt.

Segons algunes informacions, ahir a la tarda els catalans van augmentar la seva proposta fins als 90 milions fixos i quasi 130 incloent-hi variables. També durant la jornada d’ahir, l’entitat alemanya va decidir sancionar el jugador perquè no va presentar-se a l’entrenament amb la resta dels seus companys com a mesura de força per intentar sortir.

Qui tampoc sembla estar a prop de vestir de blaugrana és Philippe Coutinho, ja que ahir el Liverpool va declinar una nova oferta del Barça, en aquest cas per 100 milions d’euros. A més, el tècnic alemany dels britànics, Jurgen Klopp, es va referir a aquesta situació i va declarar que “no som un club que hagi de vendre jugadors, així que no importa el que ens ofereixin. Des del punt de vista financer no hi ha cap límit de preu per deixar que Coutinho marxi”, i va afegir que “el nostre objectiu és tenir el millor equip possible”.