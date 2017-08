El Barça Lassa, satisfet amb les condicions de treball a Encamp

Els catalans volen deixar enrere tres temporades en blanc i dues sense ser a Europa

L’FC Barcelona Lassa de futbol sala segueix amb l’estada de pretemporada a Encamp, on hi és per vuitè any consecutiu. Entre les diferents activitats paral·leles als entrenaments, ahir va ser el torn de la visita al comú d’Encamp, on l’equip es va fer una foto de família i va fer una roda de premsa conjunta amb el cònsol major, Jordi Torres.

Tant el tècnic blaugrana, Andreu Plaza, com el seu capità, Paco Sedano, van coincidir a lloar les instal·lacions i les condicions de treball que hi ha a la parròquia. “Estem tots encantats i crec que no podríem estar a cap