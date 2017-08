El brasiler aniria a la FIFA per cobrar els 26 milions de la prima de renovació

Neymar estudia denunciar el Barça

Actualitzada 10/08/2017 a les 07:08

Redacció Barcelona

La sonada marxa de Neymar al PSG encara fa parlar. És sobradament conegut que l’FC Barcelona no està satisfet amb les maneres com va marxar el brasiler, però el final de la relació podria acabar sent molt pitjor. Segons publicava ahir Globoesport, el davanter estaria estudiant denunciar a la FIFA el Barça, que va decidir no pagar-li els 26 milions d’euros de la prima de renovació acordada en l’extensió del mes d’octubre en considerar que no complia les condicions estipulades en fitxar pel club francès.

El cas podria acabar a la cambra de resolució de conflictes, l'òrgan de decisió de la FIFA que és el responsable de les tasques d'arbitratge. Neymar, enmig de les negociacions per fitxar pel París Saint-Germain, va reclamar el pagament al Barça, però des de l'entitat catalana van dipositar l'import mitjançant un xec en una notaria per assegurar-se que en cas que el brasiler canviés d’equip no rebés la quantitat. Amb el canvi d’equip de Neymar confirmat, el xec ja torna a estar en possessió del Barça.

A més, a la tensa relació entre Neymar i el Barça cal sumar-li que el certificat de transferència encara no s’ha dut a terme i el brasiler podria seguir sense debutar aquest cap de setmana amb el PSG. L’FC Barcelona no farà efectiu el transfer fins que no cobri els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió del contracte. Fonts oficials van confirmar a EFE que el banc no ha certificat la liquiditat del xec i per tant la situació en aquest sentit es podria allargar fins a la propera setmana.