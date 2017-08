La selecció, al Preeuropeu amb un bloc completament renovat

La majoria de la convocatòria la formen jugadors de l’Enfaf de futbol sala

La selecció andorrana de futbol platja participarà entre demà i diumenge a l’Euro Beach Soccer League, a la ciutat hongaresa de Siofok. El torneig servirà com a classificatori per a l’Europeu de l’especialitat, que es disputarà entre el 14 i el 17 de setembre a Terracina, Itàlia. En el Preeuropeu, els tricolors disputaran la divisió B i s’estrenaran contra Hongria (demà a les 18.15 h), el màxim favorit per estar a la fase final. El segon matx serà dissabte (14.30 h) contra Bulgària i els andorrans tancaran el campionat diumenge (13.15 h) davant del conjunt de Dinamarca.

El combinat nacional afronta