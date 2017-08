El carrer Prat de la Creu serà l'escenari final de la Vuelta a Espanya, el pròxim 21 d'agost a la tarda en la tercera etapa de la competició ciclista.

Per primer cop en 26 anys una etapa de la Vuelta acabarà al centre urbà d'Andorra El cap de l'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, la directora de Màrqueting i Comunicació d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, i el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, durant la presentació de les mesures preventives de la Vuelta a España 2017 D.R.

Actualitzada 09/08/2017 a les 14:09

La competició ciclista per excel·lència a territori espanyol, la Vuelta a Espanya, comença a descobrir alguns aspectes pel seu pas per territori andorrà. I és que, per primer cop des de l'any 1991, una etapa de la prova finalitzarà al centre urbà i ho farà al carrer Prat de la Creu (a l'alçada dels Correus Francesos), en la tercera etapa de la competició el pròxim 21 d'agost a la tarda.



Com ja és habitual s'espera que durant els dos dies que s'estengui la Vuelta -21 i 22 d'agost, hi hagi certes afectacions i restriccions al trànsit, ja que segons ha explicat la directora de Màrqueting i Comunicació d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, la prova atraurà entre 2.500 i 3.000 persones cada dia. Una xifra a la qual també s'haurà de sumar els diferents membres de la competició que sumen més de 500 persones entre corredors i acompanyants.



De la mateixa manera, Pedra ha afegit que malgrat no ser habitual en etapes tan properes – la tercera i la quarta-, la prova serà retransmesa íntegrament per Televisión Española i Andorra Televisió i comptarà amb la presència de 1.400 periodistes i fotògrafs. La directora també ha recalcat que l'objectiu és generar "un bon aparador" durant les dues etapes que acollirà el país, tot i que ha explicat que "és possible que hi hagi algun tour operador que aprofiti la Vuelta per vindre a visitar-nos".



Unes xifres que també aniran acompanyades de certes alteracions al trànsit, sobretot en la tercera etapa que sortirà de Prada de Conflent i arribarà al país per la frontera hispanoandorrana pels voltants de les 16 hores, en un recorregut que passarà per la Rabassa –port de primera categoria-, i la Comella –port de segona categoria-, abans de posar punt final al carrer Prat de la Creu a les sis de la tarda. Precisament, l'aparcament del Parc Central serà on s'ubiquin les animacions dels patrocinadors de la prova ciclista.



Pel que fa a les afectacions, el carrer Prat de la Creu de la benzinera de l'Orri fins a Correus Francesos romandrà tancat de les 8 a les 21 hores, tot i que segons ha informat el cap de l'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, s'obrirà un pas alternatiu per la plaça de la Rotonda per facilitar el transit rodat entre l'avinguda Meritxell i l'avinguda Consell d'Europa. Tot i això, el cap d'àrea ha explicat que a partir de les 8 hores ja s'iniciaran els treballs de muntatge de la zona de meta. Bonell ha posat en relleu que l'arribada al centre urbà pot tenir certs avantatges, atès que "el fet de rebre la Vuelta al centre neuràlgic farà que tothom es pugui desplaçar més ràpidament un cop acabi tot".



El dimarts 22 d'agost serà el torn de la quarta etapa de la prova que sortirà des del carrer dels Veeedors a les 12.40 hores i passarà la frontera hispanoandorrana sobre la una del migdia, gràcies a un recorregut neutralitzat. Tot i això, Bonell ha remarcat que tractant-se d'etapes tan properes els temps poden variar, ja que "els corredors van més frescos". A més, del dissabte 19 fins al dia 22, tots els aparcaments (a cel obert) de la zona es destinaran a la logística de la cursa.



D'altra banda, la prova comptarà amb el suport de 153 efectius del Cos de Policia (un 69% del cos), 93 agents dels Serveis de Circulació de Santa Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com una trentena de voluntaris, per tal de vetllar pel bon funcionament de la competició.



Fruit del dispositiu preventiu s'instal·larà un Centre de Comandament Avançat (CCA), a la zona propera a l'arribada, per tal de gestionar qualsevol incidència referent a les etapes amb responsables de la Policia, els Serveis de Circulació, el SUM, Mobilitat, el COEX, Bombers, Andorra Turisme i els voluntaris. Pel que fa a les mesures de seguretat, el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, ha remarcat que no s'ha detectat cap alarma terrorista, tot i que "hi ha efectius específics treballant en l'anàlisi de l'afectació terrorista".