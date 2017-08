Diagné ja és una realitat i només queda el base

El MoraBanc i el Barça fan oficial l’acord de cessió del pivot senegalès per a una temporada al conjunt del Principat

S’ha fet esperar, però Moussa Diagné ja és oficialment jugador del MoraBanc Andorra per a la temporada 2017-2018. El pivot de Senegal arriba cedit des de l’FC Barcelona Lassa, on no podia gaudir de minuts a diferència del que se li ha promès des del conjunt del Principat.

Diagné, que va jugar la primera meitat de la temporada passada al Fuenlabrada i la segona al club blaugrana, té experiència en competició continental, tant a l’Eurocup com a l’Eurolliga, un fet que han valorat positivament des del MoraBanc a l’hora d’interessar-se per adquirir els seus serveis. “Estem molt satisfets amb la incorporació