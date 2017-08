El MoraBanc fa oficial la incorporació de Moussa Diagné

El pivot senegalès aportarà múscul a la pintura

Actualitzada 08/08/2017 a les 19:11

Moussa Diagné, de 23 anys i 2’11, arriba cedit del FC Barcelona Lassa, on va jugar la segona part de la temporada després de començar-la amb el Fuenlabrada. Durant aquesta segona meitat de la campanya, va assolir unes xifres mitjanes de 5 punts, 5 rebots i 9 de valoració.



El jugador arriba a Andorra amb experiència prèvia a Europa, tant a Eurocup, competició que disputarà el MoraBanc, com a Eurolliga, Diagné es caracteritza pel seu caràcter dins la pista i la seva força sota el taulell.



“Estem molt satisfets amb la incorporació que ens completa el joc interior. Un jugador que ens aportarà la part atlètica, intensitat i molta energia” apunta el director general del club, Francesc Solana. “Té moltes ganes de fer-ho bé a la lliga i assentar-se en ella. Aquest any és molt important per ell. Esperem que la seva ambició, el seu somriure, i la seva energia ens donin molta força” ha completat Solana sobre la nova incorporació del MoraBanc Andorra per aquesta temporada.



Diagné arriba a Andorra per explotar el seu potencial i ser un refernt per a l'equip.