Edgar Montellà, sisè absolut a la Pujada a Font Romeu

Els pilots andorrans Edgar Montellà i Gerard de la Casa van completar actuacions satisfactòries el cap de setmana passat a la 34a Pujada a Font Romeu, prova vàlida per al Campionat de França i el Trofeu Pirineus. Montellà va guanyar la seva categoria, la de CM, i va assolir una sisena posició a la general, quedant a mil·lèsimes dels seus dos predecessors. “Ha estat una llàstima. Després d’assegurar la primera posició entre els CM, creia que era possible entrar a la lluita amb les barquetes”, comentava el jove pilot.

Per la seva part, De la Casa, que va triar la pujada