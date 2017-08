Vicky Jiménez Kasintseva, cap a la cita de Barcelona del circuit europeu

Actualitzada 07/08/2017 a les 07:06

La tennista andorrana de només 11 anys Vicky Jiménez Kasintseva participarà a la cita de Barcelona del circuit europeu, que se celebra aquesta setmana a la reputada acadèmia Sánchez-Casal. El campionat que reunirà esportistes de la categoria sub-12, és a dir, en aquesta ocasió la seva, comença avui amb la primera ronda i finalitzarà diumenge amb la disputa dels enfrontaments decisius i on s’espera la presència de Jiménez, tenint en compte els seus darrers excel·lents resultats i davant tennistes majors que ella i més experiència en els certàmens. Cal recordar que la del Principat es va perdre les cites d’Ohain i Brussel·les, a Bèlgica, per així recuperar-se al cent per cent del Campionat infantil d’Espanya i el sub-13 de Catalunya. Vicky Jiménez debuta avui no abans de les deu del matí davant la francesa Carla Rodier.