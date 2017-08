Segons el director executiu del Dortmund, Dembélé val més de 100 milions d'euros

Actualitzada 07/08/2017 a les 06:58

Redacció Dortmund

El director executiu del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, va declarar, després de la Supercopa alemanya de dissabte, sobre el futur de l’extrem que vol fitxar el Futbol Club Barcelona, Ousmane Dembélé, que “si arribés una oferta de 100 milions d’euros no serien suficients, de la mateixa manera que tampoc els acceptaríem per Pierre-Emerick Aubameyang”. El Barça ha fet molta caixa després de rebre els 222 milions del París Saint Germain per Neymar Júnior i les entitats d’arreu ho saben, per la qual cosa preguntin per qui preguntin els inflaran el preu de manera escandalosa. A part de Dembélé, qui també és una prioritat per a la directiva barcelonista i el nou tècnic, Ernesto Valverde, són el central esquerre de la Reial Societat Íñigo Martínez i el migcampista total del Liverpool Philippe Coutinho.