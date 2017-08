Marc Casal i Imma Parrilla, amb pas ferm a la Copa d'Andorra

Els corredors s’adjudiquen la 16a Travessa de la Massana i Ordino

El corredor de muntanya andorrà Marc Casal es va adjudicar ahir la primera posició a la categoria masculina absoluta de la 16a Travessa de la Massana i Ordino, després de completar el recorregut llarg de 16 quilòmetres amb un crono d’1 h 25’27’’, mentre que Jordi Alís i Luís Martínez van finalitzar segon i tercer, respectivament. En dones, la més ràpida va ser Imma Parrilla amb una marca d’1 h 46’16’’, per davant de Sílvia Campi i Meritxell Barniol, i d’aquesta manera tant Casal com Parrilla van tornar a pujar al més alt del podi, tal com va succeir a