Pol Moya es queda sense rècord personal als 800

El corredor, amb una marca d’1’49’’06, s’allunya de la seva d’1’48’’13

L’atleta del Principat Pol Moya va participar ahir a la primera sessió classificatòria de la prova dels 800 metres i no va poder assolir l’objectiu que es va proposar abans d’arribar a Londres per disputar el Mundial d’atletisme. Moya va saltar a la pista de l’Estadi Olímpic de la capital britànica pels volts del migdia i va registrar un temps d’1’49’’06, sent el darrer de la tongada (8è) i acabant a la general en 37a posició. Una marca força allunyada de la seva personal d’1’48’’13 i per tant també de la fita de rebaixar-la.

En qualsevol cas, l’esportista va tancar la