El Barça Lassa repeteix pretemporada a Encamp El combinat blaugrana escoltant el cos tècnic. Fernando Galindo

Actualitzada 06/08/2017 a les 07:38

El Futbol Club Barcelona Lassa d’handbol va arribar al Principat la tarda de divendres per preparar la pretemporada i s’hi estarà fins dimarts. Els jugadors blaugrana, dirigits per Xavi Pascual, repeteixen a les instal·lacions esportives de la parròquia d’Encamp per recuperar la forma després de les vacances.