Alves explica que 'Ney' el va convèncer per fitxar pel PSG

Actualitzada 06/08/2017 a les 07:32

Redacció París

El sempre polèmic lateral dret del París Saint Germain Dani Alves va sorprendre ahir a la zona mixta del Parc dels Prínceps explicant que el flamant fitxatge Neymar Júnior va ser qui el va assessorar per incorporar-se a les files del PSG, en detriment de l’oferta que tenia sobre la taula del Manchester City de Pep Guardiola. “Al contrari del que la gent pensa, qui està agraït soc jo perquè Ney va ser qui em va convèncer”. Els d’Emery van guanyar per 2 a 0 l’Amiens i el brasiler no va poder debutar per papers.