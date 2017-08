Actualitzada 05/08/2017 a les 06:53

La selecció andorrana d’hoquei patins sub-17 va perdre ahir davant Alemanya per tres gols a quatre en un duel en què era vital el triomf per poder acabar el Campionat Europeu en 5è lloc. El combinat dirigit per Roger Corral va donar la cara durant tot el matx, però finalment aspirarà a la 7a posició. Els joves jugadors del Principat es veuran les cares avui a les tres de la tarda amb Anglaterra.