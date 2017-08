Diagné tanca la pintura

El MoraBanc Andorra, el pivot senegalès i l’FC Barcelona Lassa acorden la cessió per una temporada, a manca dels tràmits burocràtics

La marxa de l’estrella per ex­cel·lència del Bàsquet Club MoraBanc Andorra durant el curs passat, Giorgi Shermadini, va fer molt mal als aficionats tricolors. La de David Navarro si més no va sorprendre, mentre que l’arribada de Thanasis Antetokounmpo al Panathinaikos de Xavi Pascual va acabar d’abaixar momentàniament els ànims, sobretot per un motiu de divertida connexió entre l’aler-pivot grec i el públic. Ara bé, ha tornat a passar. Semblava una fita difícil d’aconseguir per al director general Francesc Solana, però el conjunt del Principat dirigit pel tècnic egarenc Joan Peñar­roya comptarà una altra vegada amb una plantilla de nivell.

