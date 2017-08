Mor als setanta anys el mític expilot Ángel Nieto

L’espanyol no supera les lesions de l’accident que va patir amb quad

Actualitzada 04/08/2017 a les 07:18

Redacció Eivissa

Ángel Nieto va morir ahir als 70 anys a la Policlínica Nostra Se-nyora del Rosari, a Eivissa. L’expilot no va poder superar les ferides que va patir el 26 de juliol a conseqüència d’un accident amb quad, del qual va sortir disparat rebent un fort impacte al cap en ser colpejat per darrere per un altre vehicle. L’estat de salut del tretze vegades campió del món es va anar agreujant seriosament ahir després d’un sobtat canvi de pronòstic respecte a dimecres, en què se’l va començar a despertar del coma induït. Durant la matinada el seu estat va presentar “un empitjorament sobtat, amb els primers signes d’afectació neurològica” i a causa “d’un augment brusc de la pressió intracranial”, segons va assenyalar el centre hospitalari, se li va haver de fer “una craniectomia descompressiva urgent”.

Aquesta intervenció va durar una hora i mitja, aproximadament, i durant les hores següents Nieto no va respondre bé, ni a la intervenció ni a la resta de mesures farmacològiques instaurades, de manera que els metges van començar a témer per la seva vida fins que aproximadament a les set de la tarda es va anunciar el fatal desenllaç.