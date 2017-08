“Encara em queden operacions, com una a l'espatlla esquerra”

L’esportista andorra, que complirà 29 anys a l'octubre, es recupera en un centre especialitzat de Capbreton, des del dilluns fins a dissabte 12, de la intervenció que li van fer fa un parell de mesos

De quina manera es recupera de l’operació d’espatlla?

Ara mateix estic a Capbreton, a França, en un centre de recuperació,que està genial on tot el dia treballo per millorar. L’horari que tinc és de vuit a dos quarts de sis amb descans per dinar, però és molt efectiu perquè tot el dia estàs concentrat en la lesió i no t’has de preocupar de res més.



Quin és el seu dia a dia?

Al matí faig entrenament de músculs, després exercicis amb el fisioterapeuta, posteriorment vaig cap a les sessions de piscina, on realitzo diferents activitats i dino. Mentre que a la tarda ve