La sub-17 cedeix contra els lusitans i acaba tercera de grup

Actualitzada 03/08/2017 a les 07:09

La selecció andorrana sub-17 d’hoquei patins va perdre ahir a la nit davant la totpoderosa Portugal per tres gols a zero en la darrera jornada d’una fase regular que el Principat va tancar amb una victòria, un empat i dues derrotes. El combinat nacional, dirigit per Roger Corral, va finalitzar a la classificació com a tercer del grup B amb un total de quatre punts, per darrere de França i Portugal i per davant de Suïssa i Àustria. Tenint en compte aquest ordre a la taula, l’equip tricolor, que avui descansa, tornarà a competir demà a les tres de la tarda davant la quarta del grup A a les semifinals per aconseguir finalitzar el Campionat d’Europa que s’està disputant a la localitat italiana de Fanano al més amunt possible. Anglaterra serà el primer rival a batre per mirar d’acabar en cinquè lloc.