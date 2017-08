L'ACB cursa una invitació cautelar i provisional per al Reial Betis Energía Plus

L’ACB va anunciar ahir que va cursar una invitació amb caràcter cautelar i provisional per al Reial Betis Energía Plus. D’aquesta manera, el quadre verd-i-blanc no consuma el descens esportiu, de manera momentània, a la categoria LEB or i torna a ser carn de la Lliga Endesa, ocupant així la divuitena plaça que queda buida en una competició domèstica que en un principi l’organisme vol que sigui de disset conjunts. A més, l’associació va exposar que permet que els bètics iniciïn els tràmits pertinents per inscriure’s, sempre sota la seva responsabilitat, encara que alhora va informar que divendres 11 d’agost