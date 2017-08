Intensiu abans del Mundial

Adel Mechaal i Pol Moya comparteixen un entrenament a l’Estadi Comunal per preparar-se junts per al Campionat del Món de Londres. L’andorrà ja ha viatjat a la capital anglesa, on dissabte tancarà la temporada amb la disputa de les sèries dels 800 metres llisos.

El campió d’Europa Adel Mechaal es va deixar caure dimarts per Andorra per compartir un intensiu entrenament amb Pol Moya just abans de marxar cap al Mundial de Londres, on dissabte l’an­dor­rà disputarà la prova dels 800 metres llisos, mentre que el català farà els 1.500 metres més endavant. Ambdós van córrer junts a l’Estadi Comunal pensant en les seves respectives imminents curses de la cita mundialista, un fet que ja s’ha donat en ocasions anteriors com, per exemple, l’estiu passat en les jornades prèvies als Jocs Olímpics de Rio. Aquesta vegada, el migfondista d’origen marroquí només hi ha pogut