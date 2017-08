Igor Esteve, amb pas ferm en el món de l'arbitratge

El col·legiat de 30 anys es convertirà en el primer andorrà que xiula a la màxima categoria internacional de la FIBA

Igor Esteve entrarà als annals de la història dels àrbitres del Principat, ja que es convertirà en el primer andorrà a xiular partits de la categoria A de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA). L’encampadà de 30 anys va estar la setmana passada als Pirineus fent de col·legiat amb motiu del Campionat d’Europa sub-16 de la divisió C, organitzat per la FIBA (els homes de Xavi Luque no es van poder penjar el bronze). Finalitzat aquest torneig, Esteve posarà rumb a un Europeu femení sub-18 a Hongria (del 5 al 13 d’agost) com a jutge neutral d’una competició A i