El Barça fa públic un comunicat dient que Neymar li ha fet saber que marxa

Es trenca un trident per a la història El trident de davanters format per Messi, Suárez i Neymar, el primer any amb Luis Enrique a la banqueta.

Actualitzada 03/08/2017 a les 07:05

Redacció Barcelona

Es trenca un trident atacant per a la història del món del futbol. El serial de l’estiu per excel·lència amb Neymar Júnior com a protagonista absolut sembla que va arribant al final. Tràgic per als blaugrana i eufòric per a l’afició del París Saint Germain, entre d’altres. Quan va explotar la bomba de l’oferta que els parisencs van posar damunt la taula dels representants del futbolista, els mitjans catalans anaven cap a una direcció informativa, mentre que els gals completament a la contrària. Ara bé, aquests últims dies el fitxatge del brasiler pel PSG era un fet o un secret a veus, tenint en compte les portades de la premsa i sobretot el silenci de Neymar i l’entorn més proper.

Finalment, després de molts dies d’incertesa i cap pronunciació, el Futbol Club Barcelona va emetre ahir al matí un comunicat en què va detallar que l’extrem, acompanyat del seu pare i agent, “ha exposat al Barça la seva decisió de marxar de l’entitat. El club es remet a la clàusula de rescissió del contracte en vigor, que és de 222 milions d’euros i que haurà de ser abonada en la seva totalitat”. Lionel Messi i Luis Suárez perden un soci vital a la davantera culer més efectiva dels darrers anys i l’argentí va voler acomiadar-se del seu amic via xarxes: “[...] Et desitjo tota la sort del món [...]. T’estimo molt.” Neymar Júnior, que sembla una estrella del rock agafant tants vols, avui n’emprendrà un altre des de Porto, on hauria passat il·legalment la revisió mèdica, fins a París, i dissabte podria signar abans del debut en lliga de l’equip de la capital de França, segons L’Équipe.