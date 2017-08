Encamp celebra una jornada de portes obertes i una fira de la bicicleta coincidint amb La Purito

Encamp acull aquest cap de setmana La Purito 2017, que aquest any inclou la novetat de La Purito Kids, una marxa pensada per a infants i que tindrà lloc dissabte. Diumenge 6 se celebrarà la tercera edició de la marxa cicloturista La Purito, amb sortida des de Sant Julià i arribada als cortals d'Encamp. Coincidint amb aquesta cita, el diumenge el Funicamp celebra una jornada de portes obertes, amb gratuïtat del giny, i acollirà una fira de la bicicleta.

Aquest cap de setmana arriba La Purito 2017 a Encamp. En el marc de la tercera edició de la marxa cicloturista, que es disputarà el 6 d'agost, aquest any s'estrena La Purito Kids, una cursa especialment pensada per a infants i que se celebrarà el 5 d'agost a Encamp.



A partir de les 8.30 hores del matí es procedirà a la recollida de dorsals al Prat Gran d’Encamp per part dels participants, amb edats compreses entre els 5 i els 14 anys.



A les 9.55 hores es realitzarà la tallada de cinta per part de les autoritats del comú d'Encamp i de Joaquim 'Purito' Rodríguez, i es passarà a donar el tret de sortida a la prova. En tandes de 30 minuts, aniran sortint els corredors per categories, començant a les 10 hores pels més petits, els prebenjamins (5-6 anys) que donaran dues voltes al recorregut i finalitzant pels infantils, de 13 i 14 anys, que creuaran la línia de sortida a les 12 hores, realitzant quinze voltes al recorregut. Entremig, participaran els benjamins, els principiants i els alevins. La jornada finalitzarà a les 13.30 hores amb el lliurament de premis.



Pel que fa al diumenge 6, dia en què se celebrarà la tercera edició de la marxa cicloturista La Purito, les sortides es realitzaran a Sant Julià de Lòria, a partir de les vuit del matí. La marxa tindrà un trajecte llarg de 145 quilòmetres i 5.200 metres de desnivell positiu, que després de recórrer els ports més emblemàtics i exigents d'Andorra com Beixalís (1.795 metres), el coll d'Ordino (1.980 metres), l'alt de la Rabassa (1.820 m), el coll de la Gallina (1.910 m) i l'alt de la Comella (1.350 m), les curses finalitzaran als cortals d'Encamp a 2.083 metres.



El recorregut preveu altres dues opcions: el curt de 80 quilòmetres i un desnivell positiu de 3.500 metres, que no passarà ni per Beixalís ni pel coll d'Ordino; i la mini, una tercera opció dedicada a tots aquells que vulguin estar al costat de 'Purito' Rodríguez i participar en l'esdeveniment. Aquesta darrera modalitat arrancarà de Sant Julià de Lòria, passarà per l'alt de la Comella a 1.350 metres i anirà fins als cortals d'Encamp després d'afrontar 22 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu.



Fira de la bicicleta a Encamp i gratuïtat del Funicamp



Encamp, a més de rebre els corredors a la línia de meta als cortals d’Encamp el diumenge, també acollirà una fira de la bicicleta al Funicamp de 10 a 16.30 hores. A més, amb motiu de l’arribada de La Purito als Cortals d’Encamp, el Funicamp realitzarà una jornada de portes obertes el diumenge 6 d’agost, amb gratuïtat del giny. Des del comú recorden que, per normes de seguretat, els menors de 3 anys no poden pujar al Funicamp.