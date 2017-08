Schreiner i el MoraBanc separen camins després de 5 campanyes

El base austríac de trenta anys s’acomiada de tothom amb una emotiva carta

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra va fer públic ahir al migdia un comunicat oficial explicant que Thomas Schreiner i l’entitat tricolor separen els seus camins després de cinc temporades (com a tricolor va estar un parell de cursos a LEB or i tres a l’ACB). La marxa del base austríac, que no tenia contracte, era de preveure tenint en compte les incorporacions que ha fet l’entitat durant el mercat de fitxatges i el MoraBanc ha volgut agrair la seva professionalitat: “El jugador i el club han compartit moments de tots colors, però sobretot d’alegria, i han crescut paral·lelament. Andorra sempre